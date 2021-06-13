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Haberler Yaşam İbre 130’da takılı kaldı

İbre 130’da takılı kaldı

İbre 130’da takılı kaldı

13.6.2021

HATAY'IN Antakya ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin karşı şeride geçip başka bir otomobille çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kazaya neden olan otomobilin hız ibresi 130 kilometrede takılı kalırken, bölgedeki hız sınırının ise 70 kilometre olduğu belirtildi. Kazada hayatını kaybeden 4 kişinin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
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