İSTANBUL Şişli'de alacak verecek meselesi yüzünden öğle saatlerinde iki grup arasında tartışma çıktı. Araya girilmesiyle iki grup ayrılırken, akşam saatlerinde aynı yere motosikletle geldiği iddia edilen kişi ya da kişiler sokakta rastgele ateş açtı. Bu sırada eşi ve kızıyla parka giden Okan Karaten, başına kurşun isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Olayda, biri kurye iki kişi daha yaralanırken, talihsiz adam kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti
Magandalar çatıştı kızını parka götüren baba can verdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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