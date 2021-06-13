YALOVA'DA kontrolden çıkarak, bariyerlere çarpan hurda sac yüklü TIR'ın sürücüsü Mustafa Yeşildağ (53), kabinde sıkışarak, hayatını kaybetti. İhbarla kaza yerine gelen itfaiye ekipleri Yeşildağ'ın cansız bedenini, sıkıştığı yerden güçlükle çıkardı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tır şoförü yumak olan kabinde can verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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