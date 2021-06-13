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Haberler Yaşam Tır şoförü yumak olan kabinde can verdi

Tır şoförü yumak olan kabinde can verdi

Tır şoförü yumak olan kabinde can verdi

13.6.2021

YALOVA'DA kontrolden çıkarak, bariyerlere çarpan hurda sac yüklü TIR'ın sürücüsü Mustafa Yeşildağ (53), kabinde sıkışarak, hayatını kaybetti. İhbarla kaza yerine gelen itfaiye ekipleri Yeşildağ'ın cansız bedenini, sıkıştığı yerden güçlükle çıkardı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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