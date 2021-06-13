ANTALYA'DA halası ile oyuncak almaya çıkan ve yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Duru Akça (6), otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı. Akça, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, sürücü B.Y.B. gözaltına alındı.
Halayeğen, yolun karşısına geçmek isterken, 2 aracın durmasına rağmen B.Y.B..'nin kullandığı otomobille durmayıp küçük kıza çarptığı öğrenildi.
Yaya geçidinde durmayan araç Duru’nun sonu oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.