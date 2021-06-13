  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Yaya geçidinde durmayan araç Duru’nun sonu oldu

Yaya geçidinde durmayan araç Duru’nun sonu oldu

Yaya geçidinde durmayan araç Duru’nun sonu oldu

13.6.2021

ANTALYA'DA halası ile oyuncak almaya çıkan ve yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Duru Akça (6), otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı. Akça, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, sürücü B.Y.B. gözaltına alındı.

Halayeğen, yolun karşısına geçmek isterken, 2 aracın durmasına rağmen B.Y.B..'nin kullandığı otomobille durmayıp küçük kıza çarptığı öğrenildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yaya geçidinde durmayan araç Duru’nun sonu oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.