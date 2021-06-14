Aydın'da sabah saatlerinden itibaren parçalı bulutlu seyreden hava öğle saatlerinde yerini sağanak yağışa bıraktı.
Sağanak yağışlı havaya hazırlıksız yakalanan yayalar ve araç sürücüleri zor anlar yaşarken, şemsiyesiz dışarıya çıkan bazı vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı.
Yaklaşık yarım saat süren sağanak yağışlı hava bir müddet sonra etkisini kaybetti. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yağışlı havanın aralıklı olarak devam edeceği bildirildi.İzmir'e kuvvetli yağış uyarısı! İşte 14 Haziran Pazartesi hava durumu..
Aydın'da sağanak yağış etkili oluyor! Vatandaşlar hazırlıksız yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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