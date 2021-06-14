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Haberler Yaşam Aydın'da sağanak yağış etkili oluyor! Vatandaşlar hazırlıksız yakalandı

'da sağanak etkili oluyor! Vatandaşlar hazırlıksız yakalandı

'da zaman zaman etkili olan sağanak vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yağışlı havanın aralıklı olarak devam edeceği bildirildi.

Aydın'da sağanak yağış etkili oluyor! Vatandaşlar hazırlıksız yakalandı

14.06.2021, 12:59

Aydın'da sabah saatlerinden itibaren parçalı bulutlu seyreden hava öğle saatlerinde yerini sağanak yağışa bıraktı.

Sağanak yağışlı havaya hazırlıksız yakalanan yayalar ve araç sürücüleri zor anlar yaşarken, şemsiyesiz dışarıya çıkan bazı vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı.

Yaklaşık yarım saat süren sağanak yağışlı hava bir müddet sonra etkisini kaybetti. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yağışlı havanın aralıklı olarak devam edeceği bildirildi.

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