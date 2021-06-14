Haberler Yaşam Aydın'da sağanak yağış etkili oluyor! Vatandaşlar hazırlıksız yakalandı

Aydın'da sağanak yağış etkili oluyor! Vatandaşlar hazırlıksız yakalandı

Aydın'da zaman zaman etkili olan sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yağışlı havanın aralıklı olarak devam edeceği bildirildi.

14.06.2021, 12:59