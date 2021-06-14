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Haberler Yaşam Bakan Koca duyurdu: Bugün 750 bin aşı randevusu var

Bakan Koca duyurdu: Bugün 750 bin aşı randevusu var

Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Sağlık Bakanı , bugün 750 bin kişinin Kovid-19 aşısı yaptırmak için randevu aldığını açıkladı.

Bakan Koca duyurdu: Bugün 750 bin aşı randevusu var
AA

14.06.2021, 09:21 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021, 10:21

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü 11 Mart 2020'ye atıfta bulunarak, "750 bin kişi bugün, 11 Mart 2020'den sonraki hayatlarının belki de en mutlu anlarını yaşayacak." ifadelerini kullandı.

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