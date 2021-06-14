Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü 11 Mart 2020'ye atıfta bulunarak, "750 bin kişi bugün, 11 Mart 2020'den sonraki hayatlarının belki de en mutlu anlarını yaşayacak." ifadelerini kullandı.
750.000 kişi bugün, 11 Mart 2020'den sonraki hayatlarının belki de en mutlu anlarını yaşayacak.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 14, 2021
Bakan Koca duyurdu: Bugün 750 bin aşı randevusu var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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