Şifaları renklerinde gizli

Her sebze ve meyvenin farklı faydaları var. Yemek tabağınızı bir ressam tablosu gibi düşünün ve onu her gün sarı, turuncu, pembe, kırmızı, yeşil, mor ve beyaz renkli sebze, meyvelerle doldurun. İşte rengarenk meyve sebzelerle beslenmenin sağlığımız için faydaları:



SARI-TURUNCU:

Turuncu besinler antioksidan yönünden çok zengindir. Kanserden korur, kalp hastalıkları riskini azaltır, bağışıklık sistemini güçlendirir. Betakaroten kaynağı olan bu besinler, pürüzsüz bir cilt için gerekli olan A vitaminine dönüşüyor. Turuncu besinler bağışıklık sistemini uyararak, bedeni kanserden koruyor. Betakarotenin vücut tarafından özümsenmesi için yağ ile tüketilmesi gerekiyor. Örneğin havuç suyuna mutlaka 1 damla zeytinyağı ekleyin. Turuncu besinler için portakal, havuç, balkabağı, şeftaliyi sayabiliriz. Sarı besinler için ise muz, limon, ananas, sarı biber, mısır ve patates sayılabilir.



KIRMIZI - PEMBE:

KALP sağlığı için gerekli fitokimyasallar içeren kırmızı yiyecekler ayrıca hafızayı güçlendirir. Bu besinler iltihap gidericidir. Zengin A ve C vitamini kaynağı olan kırmızı besinler, güçlü birer antioksidan ve enerji kaynağıdır. Bu besinler, ciltte melanin üretimini artırarak cildin olumsuz dış etkenlere ve yaşlanmaya karşı savunma mekanizmasını güçlendirir. Hücrelerin yeniden yapılanmasını sağlayıp, demir alımını kolaylaştırır ve bağışıklığı güçlendirip enfeksiyonlardan korurlar. Kırmızı besinler arasında domates, elma, pancar, kırmızı biber, çilek, kırmızı soğan, kırmızı üzüm sayılabilir.



MOR:

MOR besinlere rengini veren antosiyaninler yaşlanma karşıtı olarak rol oynar. Mor besinler kemik sağlığını geliştirip bazı kansar türlerine iyi gelir. Mor meyve ve sebzeler güçlü birer antioksidandır. Bu içerikleri ile kılcal damarların elastikiyetinin korunmasında ve kan dolaşımı sisteminin düzenli akışında önemli rol oynarlar. Kalp hastalıkları ve kansere karşı güçlü bir zırh gibi bünyeyi korurlar. Mor besinler arasında patlıcan, mor erik, yaban mersini, mor lahana sayılabilir.



BEYAZ:

BEYAZ sebze ve meyveler genel sağlık için çok önemlidir. Gerek fiziksel gerekse ruhsal açıdan rahatlatarak kişiyi stresten ve psikolojik sorunlardan arındırır. Beyaz besinler bağışıklık sistemini de güçlendirir. Bunun yanında kolestrolü ve kan şekerini düşürüp kalp hastalıkları riskini azaltırlar. Beyaz besinler içinde sarmısak, soğan, beyaz turp, mantar ve karnıbahar sayılabilir.



YEŞİL:

ÖZELLİKLE toksinlerin atılımını sağlayan bu besinler, ayrıca bazı kanser risklerinin azaltılmasında, daha iyi bir göz sağlığında, kas ve kemiklerin yenilenmesinde ve sağlıklı dişlerde rol oynuyor. Yeşil besinler içinde brokoli, ıspanak, kivi, yeşil biber, salatalık ve taze soğan gibi besinleri sayabiliriz.