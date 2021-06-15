Bakanlıktan yeni adım! Hatırlatma aşısı olarak nitelendirilen 3'üncü doz yolda

Pandemiyle mücadelede yazın nasıl geçeceği ile ilgili birden fazla senaryo var. İlk hedef 14 Ocak'tan buna yana başlayan aşılamaların düzenli ve hızlı bir şekilde devam etmesi. Uzmanlar aşılamanın günlük 1 milyona çıkması halinde sonbaharda eski normale dönmenin mümkün olabileceğini bile söylüyor.

SEÇENEKLİ BİR ŞEKİLDE DEVREYE SOKULACAK

Bir yandan da 'hatırlatma dozu' olarak tanımlanan üçüncü doz aşılar için planlama yapılıyor. Çalışmalar, gelişmelere göre seçenekli olarak devreye sokulacak.

ÖNCE DENEME YAPILACAK

Hürriyet'in haberine göre, Sağlık Bakanlığı hatırlatma dozu için hangi aşıyla yoluna devam edeceğine ilişkin karar verecek. BioNTech, Sinovac veya yerli aşı seçenekleri değerlendirilecek. Önce farklı aşılarla hatırlatma dozu denemesi yapılacak.

ANTİKOR SEVİYELERİNE BAKILACAK

Denemelerin ardından antikor ölçülecek, eğer antikor beklenen düzeyde oluşur ve korunursa, hatırlatma dozunda ne kullanılacağı belli olacak. Sağlık Bakanlığı bu süreçte, toplumun geneli hakkında fikir veren bir antikor çalışması yapacak.

GÖZLER BAĞIŞIKLIK HARİTASINDA

Rastgele örnekler alınarak, yaklaşık bir bağışıklık haritası çıkartılabileceği belirtiliyor. Çıkacak sonuca göre, hatırlatma dozlarının 6 ay olarak bilinen süreleri de değişebilecek. 2022, yoğun olarak üçüncü doz aşıların yapılacağı bir yıl olacak.

AŞI KARŞITLIĞI DA GÜNDEMDE

Diğer taraftan, aşı karşıtlığı ve aşı duyarsızlığı da tartışılıyor. Yaş gruplarına ilişkin aşı takviminin tamamlanmasının ardından, yüzde 70 toplumsal bağışıklığın oluşup oluşmadığına bakılarak, farklı öneriler gündeme gelebilecek.

SEYYAR AŞI STANTLARI KURULABİLİR

Ağustos ayındaki tabloyu daha net gördükten sonra seyyar aşı çalışmaları yapılabileceği belirtiliyor. Özellikle aşı duyarsızlığı olanlar için yayla, tarla, ova, seracılık yapılan bölgeler, sayfiyeler, hatta büyük şehirlerin meydanlarına seyyar aşı stantları kurulabileceği öne sürülüyor.

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