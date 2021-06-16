22 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı'nın, terör örgütü PKK'nın silahlı unsurlarını etkisiz hale getirmenin yanı sıra en büyük gelir kaynaklarından biri olan uyuşturucu ticaretinden sağladığı geliri engellemek için narko-terör operasyonlarına devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Yalaza, Ortaç, Bağlan ve Kabakaya mahallelerinde tespit edilen 344 noktada narko-terör operasyonu düzenlendi. Operasyonda 22 milyon kök Hint keneviri, 700 bin kök skunk, 188 kilogram toz esrar, 2 kilogram kubar esrar ele geçirildi. 225 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ele geçirilen Hint kenevirlerinin imhası sonucunda 520 ton toz esrar elde edilmesinin önüne geçildiği, böylece terör örgütünün 5.2 milyar lira finans sağlamasının da engellendiği öğrenildi.