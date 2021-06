Aşı DNA'yı değiştiriyor mu? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, şu ana kadar gerçekleştirilen çalışmalarda, yapılan aşıların, halsizlik, baş ağrısı, uygulama bölgesinde ağrı gibi basit, tolere edilebilir yan etkileri olduğunu belirterek, "Bu yan etkilerden kaçıp, aşının etkinliğini hiçbir zaman unutmamamız gerekir." dedi.





Kayıpmaz, Kovid-19 aşılarının uygulandığı Ankara Şehir Hastanesi içindeki Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'nde AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Vatandaşın aşıya yoğun ilgili gösterdiğini aktaran Kayıpmaz, aşıların ülke genelinde yaygın uygulanmasının çok önem taşıdığını çünkü hastalıktan kurtuluşun en önemli aracının aşı olduğunu söyledi.



Kayıpmaz, bazı varyantlar nedeniyle dünyanın çeşitli bölgelerinde Kovid-19'un etkilerinin hala sürdüğünü belirterek, aşının hastalıktan kurtulmayı veya hastalığa yakalanılsa dahi çok hafif atlatmayı sağladığını ifade etti. Dünya genelinde 2,4 milyar dolayında aşı yapıldığını dile getiren Kayıpmaz, her gün dünyanın her yerinde milyonlarca doz aşı uygulandığını vurguladı.



Salgını bitirmede insanlara ulaşabilen her aşının son derece değerli olduğuna dikkati çeken Kayıpmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu aşıların her birinin değişik üretim teknikleri var, değişik tekniklerle üretiliyorlar ama şunu bilmeliyiz ki hem bizim Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından hem Amerika'da FDA ve Avrupa'da EMA tarafından acil kullanım onayı alan tüm aşılar, şu anda ciddi güvenlik ve etkinlik testlerinden geçmiş aşılar. Ondan sonra acil kullanım onayı alabiliyor. Yani bunların tolerabilitesi ve insanlarda yarattığı yan etkiler yakından izleniyor.

Onun üzerine acil kullanım onayı veriliyor."

"BU HASTALIKLA KARŞILAŞSAK DAHİ DAHA HAFİF ATLATMAMIZI SAĞLAYACAK"

Aşının birtakım endişelerle yapılmamasının daha sıkıntılı sonuçlar doğurabileceğine değinen Kayıpmaz, şunları kaydetti:

"Her türlü ilacın olduğu gibi aşıların da çok nadir yan etkileri bulunabilir ama şu ana kadar yapılan çalışmalarda, şu an uyguladığımız aşıların en sık karşılaşılan yan etkileri uygulama bölgesinde ağrı, halsizlik, baş ağrısı gibi basit, tolere edilebilir yan etkiler. Bundan dolayı bu yan etkilerden kaçıp, aşının etkinliğini hiçbir zaman unutmamamız gerekir. Aşının şu anda bize sağlayacağı katkı, acil servise, yataklı servis ya da yoğun bakıma ihtiyacımızı çok çok düşük oranlara indirmesi. Aşı, bu hastalık dolayısıyla sağlık kuruluşuna duyduğumuz ihtiyacı en aza indirecek ve bu hastalıkla karşılaşsak dahi daha hafif atlatmamızı sağlayacak. Bu da toplum sağlığı açısından da birey sağlığı açısından da son derece önemli bir nokta."





Doç. Dr. Kayıpmaz, "mRNA aşılarının DNA'yı değiştireceği" iddialarına da açıklık getirerek, şu bilgileri paylaştı:

"mRNA türündeki aşılar hücremizin sitoplazmasında kalıyor, genetik yapımızın olduğu DNA'ya girmiyor. Çünkü DNA, hücrenin çekirdeğinde yer alıyor ve bu aşılar oraya girmiyor. Aşı hücrenin sitoplazmasında gerekli proteini sentezlettirdikten sonra zaten kendiliğinden yok oluyor. Ondan dolayı, bu aşıların beklenmedik, uzun dönemli, insan sağlığını tehdit edici etkilerinin olmasını beklemiyoruz. Bu aşıları, insanlarımızın güvenle olması çağrısında bir kez daha bulunalım."



Kayıpmaz, aşıların kısırlık yapabileceği yönündeki iddialara ilişkin de "Bu aşıların, şu ana kadar yapılmış çalışmalarda gösterilmiş, erkek ya da kadın üreme sağlığı üzerine herhangi olumsuz etkisi bulunmuyor. Ondan dolayı böyle bir endişeye kapılmamakta fayda var." diye konuştu.

