İstanbul sular altında

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış etkisini dün gösterdi. Kentin Anadolu ve Avrupa yakalarındaki birçok ilçesinde vatandaşlar zor anlar yaşarken, yağışın etkisiyle Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinin önündeki alt geçidi su bastı.

O sırada alt geçitte seyir halindeki bir otomobil, sular içinde mahsur kaldı. Araçta bulunan yaşlı kadın ve bir kişi, yüzerek kendilerine ulaşan vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Aynı bölgedeki metro istasyonuna giden yolda da su taşkını yaşandı. Sosyal medyada da gündem olan alt yapı sorunlarına İstanbulluların tepkisi, "Şehri İzmir gibi yöneteceğiz diyorlardı, şaka yapmıyorlarmış" oldu.