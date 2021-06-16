Mehmetçik sınırlarda teröre geçit vermiyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 FETÖ mensubunun yakalandığını bildirdi. MSB'den yapılan açıklamaya göre, yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişi, Edirne'nin İpsala ilçesinde yakalandı. FETÖ mensubu oldukları belirlenen kişiler, İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi. Öte yandan Mardin'de terör örgütü PKK/YPG'ye katılmak için sınırdan Suriye'ye geçmeye çalışan M.A. isimli terörist, güvenlik güçleri tarafından yakalandı.