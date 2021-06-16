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Haberler Yaşam Son dakika: Gün içinde aşı uygulaması başladı

Son dakika: Gün içinde aşı uygulaması başladı

Sağlık Bakanı , 'Gün içinde randevu, gün içinde aşı' uygulamasını başlattıklarını belirterek, "Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım" dedi.

Son dakika: Gün içinde aşı uygulaması başladı
DHA

16.06.2021, 11:20

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı'nın 'covid19asi.saglik.gov.tr' adresinde yer alan anlık verilere göre, saat 11.00 itibariyle uygulanan aşı miktarı 36 milyon 196 bin 8 oldu. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Gün içinde randevu, gün içinde aşı' uygulamasını başlattıklarını duyurdu.

Koca, "Bugün randevu istesem aşım ne zaman yapılır? 'Gün içinde randevu, gün içinde aşı' uygulamasını başlattık. Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım" dedi.

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