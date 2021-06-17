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Haberler Yaşam Esnafta ‘Babalar Günü’ beklentisi

Esnafta ‘’ beklentisi

Esnafta ‘Babalar Günü’ beklentisi

17.6.2021

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın 'Babalar Günü' alışverişleri için beklentisinin büyük olduğunu belirtti. Her bütçeye uygun hediye için esnafın kapılarının açık olduğunu söyleyen Palandöken, "Esnafımız en çok özel günlerde yoğun satış yapabiliyor" dedi.
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