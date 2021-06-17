TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın 'Babalar Günü' alışverişleri için beklentisinin büyük olduğunu belirtti. Her bütçeye uygun hediye için esnafın kapılarının açık olduğunu söyleyen Palandöken, "Esnafımız en çok özel günlerde yoğun satış yapabiliyor" dedi.
Esnafta ‘Babalar Günü’ beklentisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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