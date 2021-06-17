FETÖ’nün kilit ismi İstanbul’da yakalandı

FETÖ'YE yönelik MİT ve polisin düzenlendiği ortak operasyonda, örgütün kilit isimleri arasında gösterilen Zekeriya A. adlı örgüt üyesi, İstanbul Esenyurt'ta yakalandı. Saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alınan Zekeriya A, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Baskın yapılan hücre evinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.