Irak’ın kuzeyinde 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlerin inlerine yönelik operasyonları aralıksız sürdürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildi" denildi. Öte yandan Irak'ın kuzeyindeki Gara'da da 4 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirildi.