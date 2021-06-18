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Haberler Yaşam ‘Ankesör’ operasyonunda 15 zanlı gözaltına alındı

‘Ankesör’ operasyonunda 15 zanlı gözaltına alındı

‘Ankesör’ operasyonunda 15 zanlı gözaltına alındı

18.6.2021

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'ndeki ankesörlü telefonlardan, askeri personelden sorumlu mahrem abi ve imamlar tarafından ardışık arandıkları tespit edilen 4'ü muvazzaf asker, biri ihraç edilen askeri personel, 3'ü emekli askeri personel, biri istifa eden askeri personel, 11'i askeri öğrencilikten ayrılan olmak üzere toplam 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Konya merkezli 5 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 15'i yakalandı. 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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