Hamileler ve emzirenler korona aşısı olabilir mi?

Prof. Dr. Kurugöl, hamile ve emziren annelere Kovid-19 aşının yapılabileceğini belirtti. Kurugöl, hamilelerde Kovid-19'un daha ağır seyrettiğini hatırlattı. Gebelerin, gebe olmayanlara göre daha çok yoğun bakıma ihtiyaç duyduklarını ve daha çok ölüm olduğunu vurgulayan Kurugöl, "Bu nedenle, gebelerin korunması çok önemli. Koruma önlemleri içinde en önemli şey aşılama" vurgulamasını yaptı.





HAMİLELER BİONTECH AŞISI OLABİLİR Mİ?

Milliyet'in haberine göre; BioNTech aşısında hayvan deneylerinde, gebe hayvanlar üzerinde olumsuz bir yan etkinin görülmediğini belirten Kurugöl, şunları söyledi:



"İnsanlara uygulanmaya başladığında aşının hamilelere uygulanması ile ilgili kesin bir öneri olmamasına rağmen birçok gebe ve emziren anne gönüllü olarak aşı yaptırdı. Örneğin ABD'de birçok gebe BioNTech aşısı oldu ve gerek anne gerek bebeği üzerinde yan etkileri izleyen çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalar, hamile kadınlarda ve bebeklerinde herhangi bir yan etkiye rastlanmadığını gösterdi. Erken doğum, bebekte sakatlık ya da annenin sağlığının tehlikeye girmesi gibi bir yan etki görülmedi. Bu nedenle, ABD'de şu anda hamilere, Kovid-19 riski fazla olduğu için aşı öneriliyor. Emziren annelere de aşının yapılmasında kesinlikle sakınca yok. Hamilelere gebeliğin ilk döneminden sonra yani ilk 3 ayından sonra gebeliğin 2. ve 3. döneminde BioNTech Kovid-19 aşısı yapılabilir."





HAMİLE VE EMZİREN ANNELER SINOVAC AŞISI OLABİLİR Mİ?

Sinovac aşının hamile ve emzirenlerde kullanımına ilişkin bir çalışmanın olmadığı bilgisini veren Kurugöl, "Ama Sinovac inaktif bir aşı. Gebelere difteri, tetanoz aşısı gibi inaktif aşıları uyguluyoruz. Herhangi bir yan teki ortaya çıkmıyor. Bu nedenle Sinovac aşısıyla ilgili de böyle sıkıntının olabileceğini düşünmüyorum" dedi.



SPUTNİK V HAMİLELERDE KULLANILABİLİR Mİ?

Viral vektör aşısı olan Sputnik V aşısının da Türkiye'ye geldiğini belirten Kurugöl, "Sputnik V aşısını gebelere uygulanması ile ilgili yayınlanmış bir çalışma yok. Daha önce viral vektör aşılarının hamilelerde uygulanmasıyla ilgili ebola aşısı için geniş bir çalışma yapılmıştı. Hamilelerde viral vektör aşılarının, ne hamilede ne de bebeğe yan etki yapmadığı gösterilmişti. Bu nedenle, diğer viral vektör aşılarının da gebelikte uygulanabileceği düşünülüyor" diye konuştu.



Oteritelerin, "Acil kullanım onayı alan aşılarI hamilelikte de kullanabiliriz" şekilde önerisi olduğunu vurgulayan Kurugöl, "Toplumda Kovid-19 hastalığının yaygınlığını, gebelikte ağır geçtiğini göz önüne aldığımızda, gebeler için aşı yapılmaması potansiyel risklere ağır basmaktadır. Salgın esnasında gebeler, yakın izlem yapılarak aşılanabilir" dedi.



AŞI ANNEYİ DE BEBEĞİ DE KORUYOR

Anneden bebeğine antikor geçip geçmediğine yönelik de çok fazla soru geldiğini belirten Kurugöl, şöyle konuştu:

"Hamilelik sırasında annesi BioNTech ile aşılanan bebeklere yeterli antikor geçtiği ve doğumdumdan sonra bebeği koruduğu gösterildi. Dolayısıyla, hamile aşılanması sadece anneyi değil bebeğini de Kovid 19'dan korur. Emziren anneler de aşı olduğunda bebeğe antikor geçiyor. BioNTech aşısı ile aşılanan emziren annelerde de koruyucu antikorlar anne sütü ile bebeğe geçiyor ve bebekte yan etki görülmüyor. Bu nedenle, emziren anneler aşı yapılırsam bebeğime zararı olur diye endişelenmesin, tam tersine bebeklerini de koruyacağı için lütfen aşılansınlar. Son olarak, 'aşılar kısırlık yapar, erkeklerde ve kadınlarda üreme problemlerine yol açar' deniyor. Bu hiçbir kanıtı olmayan, tamamen saçma bir iddia. Olmadığı da gösterilmiştir."