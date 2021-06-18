İntihara sebebiyet vermekle suçlanmış

İstanbul Kadıköy'de kaldığı pansiyonun 3. katından düşerek hayatını kaybeden hemşire Şebnem Köker'in (29) ölümüne ilişkin gözaltına alınan şüpheli Timuçin Bayhan'ın (34), genç kadını intihara sebebiyet vermek iddiası ile gözaltına alındığı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Şebnem Köker'in babası Abdullah Köker ise bu işin peşini bırakmayacağını söyledi.

Köker, "Kızım bana o kadar düşkündü ki anlatamam. Annesi ve diğer akrabalarımız Kanada'da yaşıyor. 'Sen neden oraya gitmiyorsun?' dediklerinde 'Babamı bırakmam' diyecek kadar asildi benim kızım. Canımı ciğerimi kopardı bu adam. Kızımı öldürmeye teşebbüs suçundan yargılanmasını bekliyoruz. Bunun için avukat ordusu itiraz etti. Adalet yerini bulacak, bundan şüphem yok" diye konuştu.

■ FATİH ŞENDİL