Irkçı 13 polis katliam günü Hanau’da görevliymiş

ALMANYA'DA aşırı sağcılık şüphesiyle lağvedilen Frankfurt Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Timi'nde (SEK) görevli 13 polisin, 19 Şubat 2020'de ırkçı terör saldırısının düzenlendiği Hanau'da görevli olduğu bildirildi. Almanya'nın Frankfurt kenti yakınlarında bulunan Hanau'da 19 Şubat 2020'de ırkçı Tobias Rathjen tarafından iki nargile kafeye ve bir büfeye ırkçı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda Mercedes Kierpacz, Sedat Gürbüz, Gökhan Gültekin, Hamza Kurtoviç, Ferhat Ünvar, Kaloyan Velkov, Vili Viorel Paun, Said Nesar Hashemi ve Fatih Saraçoğlu hayatını kaybetmişti. Rathjen, saldırının ardından evine dönerek annesi Gabriele Rathjen'i öldürdükten sonra intihar etmişti.