  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Son dakika: Bakan Koca açıkladı: Yüzde 50'nin aşısı tamamlandı

Son dakika: Bakan Koca açıkladı: Yüzde 50'nin aşısı tamamlandı

Son dakika haberi...Sağlık Bakanı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50’sinin tam doz veya ilk doz aşısı tamamlanmış durumda. Program, kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı' ifadelerini kullandı.

Son dakika: Bakan Koca açıkladı: Yüzde 50'nin aşısı tamamlandı

18.06.2021, 14:17

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun %50'sinin tam doz veya ilk doz aşısı tamamlanmış durumda. Program, kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı." açıklamasında bulundu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Bakan Koca açıkladı: Yüzde 50'nin aşısı tamamlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.