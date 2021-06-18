Haberler Yaşam Son dakika: Bakan Koca açıkladı: Yüzde 50'nin aşısı tamamlandı

Son dakika: Bakan Koca açıkladı: Yüzde 50'nin aşısı tamamlandı

Son dakika haberi...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50’sinin tam doz veya ilk doz aşısı tamamlanmış durumda. Program, kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı' ifadelerini kullandı.

18.06.2021, 14:17