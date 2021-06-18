Son dakika: Bakan Koca açıkladı: Yüzde 50'nin aşısı tamamlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun %50'sinin tam doz veya ilk doz aşısı tamamlanmış durumda. Program, kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı." açıklamasında bulundu.
Aşı programında yer alan 18 YAŞ ÜSTÜ NÜFUSUN %50'SİNİN tam doz veya ilk doz aşısı tamamlanmış durumda. Program, kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 18, 2021
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