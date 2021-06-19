Botla kaçmaya çalışan 7 FETÖ üyesi yakalandı

SAHİL Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Balıkesir Çıplak Ada açıklarında Türk kara sularındaki bir botun, Yunanistan'ın Midilli Adası'na doğru ilerlediği bilgisini aldı. Bölgeye hareket eden ekipler, bottaki 9 kişiyi karaya çıkardı. Emniyet'e götürülen 9 kişiden 7'sinin FETÖ'ye üye olmak suçundan kayıtlarının bulunduğu, bazıları hakkında hukuki süreçlerin devam ettiği belirlendi. Yakalananlardan 5'inin polislikten ihraç edildiği öğrenildi. Kaçışı organize ettiği ileri sürülen 2 kişinin ise "göçmen kaçakçılığı" suçundan kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

SUAT SALGIN