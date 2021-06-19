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Haberler Yaşam Çete üyeleri çatıştı: 5 ölü

Çete üyeleri çatıştı: 5 ölü

Çete üyeleri çatıştı: 5 ölü

19.6.2021

HONDURAS'ın başkenti Tegucigalpa'nın doğusundaki Moroceli'de bulunan La Tolva Hapishanesi'nde çeteler arasında çatışma çıktı. Çeşitli mühimmat ve en az 1 el bombasının kullanıldığı 3 saatlik çatışma, "Barrio 18" adlı çete üyelerinin rakip "Mara Salvatrucha 13" üyelerinin bulunduğu bölüme girmesiyle başladı. Adli makamlar çıkan çatışma sonucu 5 mahkumun hayatını kaybettiğini, 39 mahkum ve gardiyanın yaralandığını bildirdi.

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