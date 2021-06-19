ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, banka hesap hareketleri ve iletişimin dinlenmesi sonucu DEAŞ'a maddi kaynak sağlayarak "terörizmin finansmanı" suçunu işledikleri tespit edilen 61 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Açıklamada, Ankara merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 40 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.
DEAŞ’a maddi kaynak sağlayan 40 kişi gözaltında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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