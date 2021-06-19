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Haberler Yaşam Hatalı sollama can aldı: 1 ölü, 4 yaralı

Hatalı sollama can aldı: 1 ölü, 4 yaralı

Hatalı sollama can aldı: 1 ölü, 4 yaralı

19.6.2021

BURSA'NIN İznik ilçesinde sürücüsünün hatalı sollama yaptığı hafif ticari araç, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kazada diğer aracın sürücüsü Fikret Kaya ölürken, yanındaki arkadaşı Ender Boztekin ağır yaralandı. Ticari aracın sürücüsü Cevat Güner, Canan Güner (46) ve Hatice Bilge (53) ise bulundukları yerde sıkıştı. Daha sonra Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi.

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