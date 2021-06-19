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Haberler Yaşam ‘İğneyi fa diyezden vuralım başkanım!’

‘İğneyi fa diyezden vuralım başkanım!’

‘İğneyi fa diyezden vuralım başkanım!’

19.6.2021

BERGAMALI ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, Kovid-19 aşısını yaptırdı. Kınık Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Şenlendirici'ye aşıyı, tıp doktoru olan Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, ilçedeki devlet hastanesinde uyguladı. Aşı tatbik edilecek kolunda klarnet dövmesi bulunan sanatçı, "Fa diyez düğmesinden aşımı vuralım başkanım" şeklinde espri yaptı. Sağlık çalışanlarına teşekkür eden sanatçı, herkesi aşı konusunda duyarlı olmaya davet etti.
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