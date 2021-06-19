İSTANBUL'DA FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye yönelik dün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 27 şüpheliden 22'si gözaltına alındı. Şüpheliler İstanbul Emniyeti'ne götürüldü. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
İstanbul’da 27 şüpheliden 22’si operasyonla yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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