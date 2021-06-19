Nuriş Kardeşlerden 19 zanlı cezaevinde

'NURİŞ Kardeşler' organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınarak, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 19 zanlı tutuklandı.Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, liderliğini cezaevinde bulunan Nuri Ergin'in yaptığı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenlemişti. Soruşturma, Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün eski başkanı Yaşar Ecim'in silahla yaralanması olayı sonrası başlatılmıştı.
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