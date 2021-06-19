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Haberler Yaşam Son dakika: Bakan Koca açıkladı: Aşı yaşı 30'a indi

: Bakan Koca açıkladı: yaşı 30'a indi

haberi...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 yaş üstü kişilerin yarından itibaren Kovid-19 randevularını alabileceğini bildirdi.

Son dakika: Bakan Koca açıkladı: Aşı yaşı 30'a indi
AA

19.06.2021, 16:55 Güncelleme Tarihi: 19.06.2021, 17:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 yaş üstü kişilerin yarından itibaren Kovid-19 aşı randevularını alabileceğini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından, "Aşı randevularında yaş sınırı 30'a indi. 30 yaş üstü her yaştan gençler yarından itibaren randevu alabilirler." bilgisini paylaştı.

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