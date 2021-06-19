Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 yaş üstü kişilerin yarından itibaren Kovid-19 aşı randevularını alabileceğini bildirdi.
Bakan Koca, Twitter hesabından, "Aşı randevularında yaş sınırı 30'a indi. 30 yaş üstü her yaştan gençler yarından itibaren randevu alabilirler." bilgisini paylaştı.
AŞI RANDEVULARINDA YAŞ SINIRI 30'A İNDİ. 30 yaş üstü her yaştan gençler yarından itibaren randevu alabilirler.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 19, 2021
Son dakika: Bakan Koca açıkladı: Aşı yaşı 30'a indi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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