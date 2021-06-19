Son dakika: İstanbul'da korkutan deprem

İstanbul'un Kartal ilçesi merkezli 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.07'de merkez üssü İstanbul'un Kartal ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7,06 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "(İstanbul'daki deprem) Güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır." açıklamasında bulundu.