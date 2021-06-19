Yem haznesine düşen Kenan canından oldu

ANKARA'NIN Polatlı ilçesinde yem haznesine düşen 4 yaşındaki Kenan Ece, hayatını kaybetti. Acı olay önceki gün özel bir firmaya ait besi çiftiğinde meydana geldi. Çiftlikte çalışan Emine- Kenan Ece çifti, çocukları Kenan'dan haber alamayınca endişelendi. Yapılan aramada küçük çocuğun cansız bedenine 4 metre derinliğindeki yem haznesi içerisinde ulaşıldı. Kenan'ın babasının yanına giderken yem haznesine düştüğü ve çalışır vaziyette olan makineden çıkan yemin üzerine dökülmesi ile boğulduğu belirlendi.

DİĞER