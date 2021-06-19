ANKARA'NIN Polatlı ilçesinde yem haznesine düşen 4 yaşındaki Kenan Ece, hayatını kaybetti. Acı olay önceki gün özel bir firmaya ait besi çiftiğinde meydana geldi. Çiftlikte çalışan Emine- Kenan Ece çifti, çocukları Kenan'dan haber alamayınca endişelendi. Yapılan aramada küçük çocuğun cansız bedenine 4 metre derinliğindeki yem haznesi içerisinde ulaşıldı. Kenan'ın babasının yanına giderken yem haznesine düştüğü ve çalışır vaziyette olan makineden çıkan yemin üzerine dökülmesi ile boğulduğu belirlendi.
Yem haznesine düşen Kenan canından oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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