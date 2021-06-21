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Haberler Yaşam Antioksidan kaynagı böğürtlen

Antioksidan kaynagı böğürtlen

Antioksidan kaynagı böğürtlen

21.6.2021

BÖĞÜRTLEN, potasyum, magnezyum ve kalsiyumun yanı sıra A, C, E vitaminleri ve B vitaminlerinin çoğunu içerir. Böğürtlenin en bilinen yararlarından biri, kanserle mücadele eden bir yiyecek olarak çalışma yetenekleridir. Bunun nedeni, böğürtlende bulunan zengin antioksidanlardan kaynaklanmaktadır. Böğürtlen yüksek lif içeriği ile birlikte düşük şeker içeriği, kan şekeri ve insülin seviyelerini düzenlemek için onları mükemmel bir seçenek haline getirir. Antioksidanların beyin iltihabını azaltmaya ve nöronların iletişim şeklini değiştirmeye yardımcı olduğu da biliniyor.

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