Bagışıklık dostu papaya

Türkiye'de Muğla'nın Datça ilçesinde yetişen ve tropikal bir meyve olan papaya meyvesinin faydalarına inanamayacaksınız. Anavatanı Meksika olan papaya meyvesi potasyum ve A, C vitaminleri açısından zengin bir meyvedir. Görüntüsü kavuna benzese bile tadı balkabağını andıran papaya aynı zamanda bağışıklık dostu. Papaya meyvesi zengin lif içeriği sayesinde sindirim sistemini düzenlemede önemli bir rol oynuyor. Korona virüs ile mücadele ettiğimiz bu dönemlere bağışıklık sisteminizi koruyarak, vücudumuzu virüslere karşı koruyan papaya meyvesi evlerde saksılarda da yetiştirilebiliyor.