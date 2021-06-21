Bakan Koca’dan Sinovac’a çagrı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşısı için Çinli Sinovac'ın yetkilileriyle gerçekleştirdiği görüşmede, firmayı Türkiye'ye yatırım yapmaları için davet etti. Bakan Koca, "İş birliğimizi bir adım ileri götürüp, firmanızı aşı üretiminde Türkiye'de yatırım yapmaya davet ediyorum. Bu yatırımlarda her türlü desteğe hazır olduğumuzu ayrıca ifade etmek istiyorum" dedi. Sinovac yetkilileri ise, "Bu yüzden de Türk bilim insanlarıyla iş birliği kapasitemizi daha da geliştirmek dileğindeyiz. Özellikle yerel bir üretim tesisinin kurulması için faaliyetlerimizi hızlandıracağız. Bu konuda size taahhüt verebiliriz. Bir teknik ekip oluşturacağız ve Türkiye'ye göndereceğiz" ifadelerini kullandı.