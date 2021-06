Mide dostu besinlerle sağlığını koru

Vücuttaki önemli bir sindirim sistemi organı olan midenin, korunması ve doğasına uygun şekilde faaliyetlerini yapabilmesi için, sağlıklı olması çok önemli. Bu doğrultuda, mideye zarar veren değil de, mide ile dost olan ve ona faydası dokunan gıdalar ile beslenmek daha doğru olur. İşte mideye iyi gelen besinler:

MADEN SUYU: Özellikle şeker içermeyen gerçek ve doğal maden suyu, mide asidinin dengelenmesine yardımcı olur. Maden suyu, midedeki asitler ile etkileşime girdiğinde, mideye zarar verebilecek olan asit miktarının etkisiz hale getirilmesini sağlar.



PATATES: Her ne kadar kızartıl-mış pata-tes mide ile pek dost olamasa da, haşlanmış patates içer-diği lifler sayesinde, hem mideye hem de diğer sindirim sistemi organ-larına iyi gelir.



Ispanak

GÜÇLÜ bir demir minerali ve C vitamini kaynağı olan de çiğ, buharda az pişmiş ya da haşlanmış olarak tüketildiğinde, mide sağlığını koruyucu etkiler gösterir.



MUZ: Mide ile dost olan meyvelerin en önemlisi olan muz, midede oluşan veya oluşabilecek yanmanın sakinleşmesini sağlar. Her bir öğünün peşinden bir adet muz tüketmek midenin sakinleşmesine yardımcı olur.



SAKİNLEŞMESİNİ SAĞLIYOR

YOĞURT: Yoğurt mükemmel bir probiyotik kaynağı olduğu için, mideye iyi gelen yiyecekler arasındadır. Aynı şekilde bir diğer fermente süt ürünü olan kefir de, tıpkı yoğurt gibi, kalsiyum, D vitamini ve probiyotik içerir.

KARNABAHAR: Haşlanmış, özellikle de buharda hafif pişmiş karnabahar, besleyici yönü kuvvetli bir yiyecektir. Haşlanmış karnabahar, midenin yapısında bulunan asitten dolayı kendi dokularına zarar vermesini önler. Karnabaharın yapısında bulunan "gefarnato" maddesi, ülser ilaçlarının ham maddesi olarak kullanılır.



LAHANA

ÖZELLİKLE çiğ olarak tüketildiğinde mide sağlığı için son derece faydalıdır. Çiğ lahananın suyu da bir o kadar faydalı etkiler gösterir. Ülser ve gastrit gibi mide hastalıkları için doğal bir ilaç olarak gösterilen lahana suyu, içine elma suyu eklenerek içildiğinde mide sağlığını koruyucu etkiler gösterir.



ARMUT

MÜKEMMEL bir lif kaynağı olan armut, sindirimi kolay bir meyvedir. Armut, midenin yorulmasına neden olmadan kolay şekilde besin maddelerine ayrıldığı için, ince bağırsaklar gibi diğer sindirim sistemi organlarını da yormaz.



ZEYTİNYAĞI

PİŞMİŞ değil de özellikle çiğ olarak tüketilen zeytinyağının, sadece mide üzerine değil, tüm vücut sağlığına katkıları bulunur. Çiğ zeytinyağı tüketmek, vücuda alınan besinlerin midede kalma süresini azaltır.