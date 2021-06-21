Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? 21 Haziran Müge Anlı full izle

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

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MÜGE ANLI'DA GEÇEN HAFTA NELER YAŞANDI?

Ekipler, Nadir Bey'e sorular sorarlarken Nadir Bey'in önceki günlere göre daha sakin ve sessiz olduğu görüldü. Sağlık kontrolünden geçirilen Nadir Bey ekip aracına bindirilerek götürülürken şüpheli olarak gözaltında olan bir kişi "Bir şey yapmadım ki pişman olayım" diye cevap verdi. Müge Anlı, dün çok üzgün olduğunu anlatıp kız kardeşlerden birinin yurda gittiğini, diğer kardeşin de dün stüdyoya geldiğini söyledi. Müge Anlı, Murat Haltaş'a dün gelip kayıp belirttiği için teşekkür etti ve Saeddin'in bulunduğunu açıkladı. Müge Anlı, Arzu Aygün'ün 17 Aralık 2020 tarihinde kaybolup, 43 gün sonra akrabası ve aynı zamanda sevgilisi Muharrem Coşkun tarafından öldürüldüğünün itiraf edildiğini hatırlattı. Samsun'da görülen ikinci duruşmada Muharrem Coşkun'un müebbet hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı. Müge Anlı, Sude'nin dün annesinin yanına döndüğünü açıkladı ve annesine programa çıkması sebebi ile kızgın olduğunu söyledi.