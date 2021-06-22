Sebzelerin yarısı çöpe gidiyor

GIDA atıklarının belirlenmesi üzerine yapılan araştırmada, restoranlarda sebzelerin yüzde 68'inin atık oluşturduğu ortaya çıktı. Sebzeyi, yüzde 13.7 ile et ve ekmek, yüzde 10.3 ile garnitür takip etti. İnsan tüketimi için üretilen gıdaların atığa dönüşmesi, sadece gıdaların değil aynı zamanda üretim ve tüketim döngüsü sürecinde harcanan zaman, enerji, emek, para ve doğal kaynakların israfına da yol açıyor.

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