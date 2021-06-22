Siyam ikizlerine doğum günü sürprizi

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan himayelerinde İngiltere'de yapılan ameliyatla ayrılan siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel için Ankara Şehir Hastanesi'nde doğum günü kutlaması yapıldı. İkizler, Londra'daki ameliyatların ardından Ankara'ya dönmüştü.



"GELDİĞİMİZ NOKTA ÇOK İYİ"



HASTANEDE tedavisi devam eden ikizlerin sağlık durumu gün geçtikçe daha iyiye gidiyor. Siyam ikizleri ve ailesi, doğum günü partisiyle mutlu oldu. Hastanenin başhekimi Prof. Dr. Evren Yaşar, "Yiğit ve Derman 3 yaşına girdi. Normal yaşıtlarıyla eşit olacakları şekilde bir tedavi süreci işliyor. Bu konuda umutluyum, geldiğimiz nokta çok iyi. Başkan Erdoğan da ikizlerin sağlık durumuyla yakından ilgileniyor. Kendisine sürekli bilgi veriyoruz. Bu süreçte yakın ilgilerini hep sürdürdüler" diye konuştu. Öte yandan, Başkan Erdoğan da yaptığı paylaşımla ikizlerin doğum gününü kutladı. Erdoğan paylaşımında, "Rabbimizin mucizesi olan güzel evlatlarımıza daha nice sağlıklı yıllar diliyorum" ifadesini kullandı.