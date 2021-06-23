AB Büyükelçisi kadınlarla buluştu

AVRUPA Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, İzmir programı kapsamında dün kadın dayanışma derneğini ziyaret etti. Yetkililerden kadına şiddet olaylarıyla ilgili bilgi alan Meyer-Landrut, İstanbul Sözleşmesi sürecinin son durumunu sordu. Meyer-Landrut, son dönemde kadınlar tarafından düzenlenen toplumsal eylemler hakkında da bilgi aldı.

AMERİKAN HEYETİ TÜRKİYE'YE GELİYOR

ABD'NİN Afganistan'dan çekilme kararı almasının ardından, Türkiye anahtar ülke olarak ön plana çıktı. Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işler tutulmasına yönelik faaliyetleri ele almak üzere ABD Savunma Bakanlığı'ndan teknik heyet yarın Türkiye'ye gelecek. Ankara, Havalimanı güvenliğinin sağlanması konusunun NATO'nun Kararlı Destek Misyonu sona erdikten sonra tek başına Türkiye'nin üstleneceği bir yükümlülük olmadığını, ancak ihtiyaç olduğu sürece Afganistan'ın yanında olunacağını kaydediyor. Milli Savunma Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelecek heyetin konuyu tüm detaylarıyla ele alması öngörülüyor.