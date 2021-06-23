Müge Anlı canlı izle 23 Haziran Çarşamba!

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

MÜGE ANLI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Metin ve Necla Büyükşen çifti cinayeti... Katille göz göze gelen kızları canlı yayında... Müge Anlı, 3 yıl önce de Büşra Hanım ile yüz yüze geldiklerini ama Büşra Hanım'ın hep bu cinayet ile ilgili sessiz, sakin davrandığına dikkat çekip normalde gelinler ile bir sorun olduğunda annesi üzülmesin diye görümcelerin tepki verdiğini belirtti. Müge Anlı, Büşra Hanım'ın bu konularda hiç tepki göstermediğini ama kendisine sorgu yöneltilince tepki verdiğini söyledi. Büşra Hanım o dönem psikolojisinin çok normal olmadığını, hep kendisi suçlandığı için tepki gösterdiğini, sonrasında ses çıkaramadığını zira psikolojik baskı altında olduğunu dile getirdi. Müge Anlı, Büşra Hanım'ın "O kar maskeli kişi abim Uğur olabilirdi" demesine rağmen hala onlarla kalıyor olmasının altını çizdi ve bunu sorguladı. Osman Bey, kardeşinin neden katili arayanlar arasında olmadığını sorgularken Büşra Hanım, kendisine iftira atıldığı için olduğunu, tüm sülalenin kendisini sorguladığını dile getirdi. Büyükşen çifti ''mehir'' yüzünden mi öldürüldü? Çiftin kızları katilin kimliğini gizliyor mu? Büşra Hanım, bir sebebi olmadığını, gizlediği bir şey de olmadığını savundu. Rahmi Özkan da sanki öldürülen Büşra Hanım'ın anne babası olmamış gibi evden çıkıp gittiğini, yoldan geçen arabaya sakince bindiğine dikkat çekti. Büşra Hanım, karanlık olduğu için komşuda da köpek var diye gidemediğini, bir diğer komşuya yöneldiğinde araba ile karşılaştığını söyledi. Müge Anlı, 3 sene önce Büşra Hanım'ı savunduğunu ama bugün artık anlam veremediğinden söz etti. Büşra Hanım o anki psikoloji ile hata yaptığını, jandarmayı da kötülemek istemediğini ama onun da kendisini teşvik ettiğini, 3 kardeş birleşin dediğini o sebeple Uğur abisine sığındığını belirtti. Büşra Hanım, tek bir kişi gördüğünü o kişinin de erkek olduğunu, Uğur abisi olmadığından emin olduğunu vurguladı. Büşra Hanım, eskiden Uğur abisi ile ilgili bir sebebi olduğunu, ondan öyle düşündüğünü söyledi. Şevki Sözen ise Büşra Hanım'ın abisinin yanında kaldıktan sonra çok değişmiş olduğunu dile getirip Uğur Bey ve Betül Hanım'ın da burada olması gerektiğine dikkat çekti.