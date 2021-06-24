3 ilde terör örgütüne darbe: 34 gözaltı

İSTANBUL, Aydın ve Sivas'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 34 şüpheli yakalandı. Zanlıların Suriye'deki YPG/PKK kamplarında rehin tutulan DEAŞ'lı kadınları ve onların çocuklarını kurtararak Türkiye'ye getirme arayışında oldukları öğrenildi. Ayrıca bazı şüphelilerin, DEAŞ terör örgütü yanlısı faaliyetlerinden dolayı cezaevinde tutuklu bulunan kişilere ve onların ailelerine maddi yardım topladıkları belirtiliyor.