Alkollü sürücü polis aracına çarptı: 4 yaralı

BURSA'NIN merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde aşırı süratli olduğu iddia edilen ve avukat olduğu öğrenilen Doğukan U. idaresindeki araç, polislerin bulunduğu uygulama noktasına ve 1 araca çarptı. Kazada polis memurları Rıdvan G. ile Ersin G, seyir halindeki araçta bulunan Şuayip G. ve alkollü sürücü Doğukan U. yaralandı. Sürücü Doğukan U'nun hastanede yapılan testinde 227 promil alkollü olduğu belirlendi. Hurdaya dönen araçlar, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından yoldan kaldırıldı.

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