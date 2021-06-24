Bahçe duvarı tartışması cinayetle son buldu

BURSA Gemlik Küçük Kumla Mahallesi'nde oturan Tuna T, evinin bahçesinin çevresine duvar ördü. Duvar nedeniyle inşaatlarda boyacılık yapan Tuna T. ile komşusu 1 çocuk babası Nizamettin Güngörmüş arasında 9 Haziran günü tartışma çıktı ve taraflar karşılıklı şikayetçi oldu. İki komşu arasında tartışmalar sürerken, Tuna T. dün sabah saatlerinde evinden çıkan komşusu Güngörmüş'e tüfekle ateş açtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Güngörmüş'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Tuna T. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

DİĞER