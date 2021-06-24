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Haberler Yaşam Bir Zamanlar Çukurova 102. yeni bölüm canlı izle! | Bir Zamanlar Çukurova sezon finali canlı izle

102. yeni bölüm canlı izle! | canlı izle

ekranlarında perşembe akşamlarına damga vuran dönem dizisi 'da heyecan devam ediyor. Bir Zamanlar Çukurova 102. yeni bölümüne "Sana kırgın olabilirim, ama hala aşkla bakıyorum..." sözü damga vurdu. Diziseverler "Bir Zamanlar Çukurova izle" linkini araştırmaya başladı.

Bir Zamanlar Çukurova 102. yeni bölüm canlı izle! | Bir Zamanlar Çukurova sezon finali canlı izle

24.06.2021, 20:34

ÜMİT OYUNUNU SÜRDÜRMEYE KARARLI

Annesinin katili olmayı bile oyunu için bir avantaja çevirmeye kararlı olan Ümit, konakta yaşamakta ısrar edince, Demir iyice köşeye sıkışacaktır. Ancak Hünkar'ın sadece mirasını değil adeta Yaman genlerini de devralmış görünen Züleyha, Ümit'i şaşkına çevirecek bir karar alır! Ümit ne yaparsa, ne söylerse söylesin Züleyha'ya karşı zafer kazanamayacaktır. Şimdilik, Yaman soyadı için ortalığı sakinleştiriyor görünen Betül de bu konuda devreye girip hem Ümit'e hem kendine zaman kazandıracaktır. Üstelik bu yardım, ona Yaman Holding'in altın anahtarını da teslim edecektir!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SEZON FİNALİ CANLI İZLE

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