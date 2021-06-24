FETÖ’nün KPSS evleri sorumlusu kaçamadı

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün "KPSS çalışma evleri sorumlusu" olduğu bildirilen firari şüpheli, Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ortak operasyonuyla Keçiören'de gözaltına alındı. Firari şüphelinin 2 yıldır evden çıkmadığı ve tanınmamak için saçlarını uzattığı belirtildi. H.D'nin, örgütün "KPSS çalışma evlerinden sorumlu" sözde müdürü olduğu, sınav sorularının örgüt üyelerine dağıtılmasında aktif rol oynadığı da belirlendi.