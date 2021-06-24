FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün "KPSS çalışma evleri sorumlusu" olduğu bildirilen firari şüpheli, Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ortak operasyonuyla Keçiören'de gözaltına alındı. Firari şüphelinin 2 yıldır evden çıkmadığı ve tanınmamak için saçlarını uzattığı belirtildi. H.D'nin, örgütün "KPSS çalışma evlerinden sorumlu" sözde müdürü olduğu, sınav sorularının örgüt üyelerine dağıtılmasında aktif rol oynadığı da belirlendi.
FETÖ’nün KPSS evleri sorumlusu kaçamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.