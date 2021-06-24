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Haberler Yaşam FETÖ’nün KPSS evleri sorumlusu kaçamadı

FETÖ’nün KPSS evleri sorumlusu kaçamadı

FETÖ’nün KPSS evleri sorumlusu kaçamadı

24.6.2021

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün "KPSS çalışma evleri sorumlusu" olduğu bildirilen firari şüpheli, Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ortak operasyonuyla Keçiören'de gözaltına alındı. Firari şüphelinin 2 yıldır evden çıkmadığı ve tanınmamak için saçlarını uzattığı belirtildi. H.D'nin, örgütün "KPSS çalışma evlerinden sorumlu" sözde müdürü olduğu, sınav sorularının örgüt üyelerine dağıtılmasında aktif rol oynadığı da belirlendi.

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