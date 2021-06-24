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Haberler Yaşam Mutsuz evlilikler erkekler için ölümcül

Mutsuz evlilikler erkekler için ölümcül

Mutsuz evlilikler erkekler için ölümcül

24.6.2021

TEL Aviv Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada, evliliğinde mutsuz olan erkeklerin ölüm risklerinin daha yüksek olduğu tespit edildi. Journal of Clinical Medicine dergisinde yayınlanan araştırmada, 30 yaşın üzerinde 9 bin evli erkeğin sağlık verileri analiz edildi. Evliliğinde mutsuz olduğunu belirten kişilerin, mutlulara kıyasla başta felç olmak üzere ölüm riski faktörlerine yakalanma ihtimallerinin daha yüksek olduğu belirtildi. 50 yaşın altındaki kişilerde evliliklerinden memnun olmayanların can kaybı riskinin de yüzde 39,4 olduğu açıklandı. Araştırmanın baş yazarı Dr Shahar Lev-Ari, "Erkeklerin evliliklerinden memnuniyetsizliği sonucunda hayatını kaybetme oranları, sigara içmek ya da egzersiz yapmamak ile benzer risk oranı ortaya çıkardı" dedi.
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