TURKOVAC'ta gurur veren gelişme! Rekor sayıda başvuru

İnaktif Kovid-19 aşısı "TURKOVAC"ın Faz 3 çalışması için belirlenen şartları taşıyan 43 bin 74 gönüllü aşılanacaktı ama kısa sürede 883 bin 384 gönüllü rekor başvuru yaptı. Gönüllülere ilk dozlar Ankara Şehir Hastanesi'nde uygulandı. Faz-3 çalışması İstanbul'da Başakşehir Çam ve Sakura, Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener ve Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Ankara'da ise Gazi Üniversitesi ve Hacettepe Tıp Fakültesi'nde başlatılacak. İşte TURKOVAC ile ilgili değerlendirmeler:



Hafta başında yerli ve milli aşımızla ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın görüşmesinde ismine ilişkin Başkan Erdoğan'ın Turkovac önerisi üzerine harekete geçildi ve Faz-3 çalışması ile birlikte ismi de belirlenmiş oldu.





DÜNYADA GÖRÜLMEYEN GÖNÜLLÜ REKORU

BAŞAKŞEHIR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESI GENEL HASTANE BÖLÜMÜ BAŞHEKIMI DR. ÖĞRETIM ÜYESI İDRİS KURTULUŞ: Dünyanın hiçbir ülkesinde aşının Faz-3 çalışmalarına bu kadar rekor seviyede katılım görülmüş değil. Hem umutlu hem gururluyuz. Bu güvenin sebebi vatandaşımızın ülkemizdeki sağlık yapısına tam güveni. Bilim insanlarımıza olan güveni. Gelecek için umut veriyor. Çin aşısına Faz-3 çalışmalarında ilgi bu düzeyde değildi.



Şu anda Sinovac ile kıyaslanamayacak oranda gönüllü başvurusu oldu. Şimdi biz hastanemizin Faz 3 kliniğinde, TÜSEB üzerinden bize bildirilen gönüllülerin bir kısmına Sinovac bir kısmına da TURKOVAC aşısı yapacağız. Bizim burada avantajımız hiç koronavirüsle ilgili aşı onayı alınmamışken, gönüllülerin bir kısmına Sinovac bir kısmına Plasebo veriyorduk. Şimdi bu gönüllü çalışması bize Sinovac ile de yerli aşıyı kıyaslama imkanı verecek.



BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENFEKSİYON UZMANI PROF. DR. KADRIYE KART YAŞAR: Koronavirüsle mücadelenin başında benim iddiam 'İnşallah Türk aşısını yapacağız'dı. Ve bunu Türk bilim insanları başardı. İlk klinik deneylerimize de başlayacağız. Rekor düzeyde katılım var. Aşı sıkıntısının olduğu bir dünyada kendi aşımızı yapabilen bir ülke olmak müthiş bir gurur. Biz Sultan Abdülhamid'den bu yana 1903'lü yıllardan beri aşı tarihi olan bir ülkeyiz. TURKOVAC devrim niteliğinde.





BU BİR DEVRİM

ÜMRANİYE EĞİTIM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMİ DOÇ. DR. NECDET SAĞLAM: Ekibimiz şimdi büyük bir gururla yerli aşının çalışmalarını yürütecek. Gurur verici. Türk aşısının insanlığın hizmetine sunulacak olması sağlık alanında büyük bir devrim. Uluslararası alanda bir iyilik hareketi aynı zamanda.



İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESI DEKANI PROF. DR. TUFAN TÜKEK: Koronavirüs aşılarının güvenilirliğiyle ilgili çeşitli spekülasyonlar oluyor. Bu kapsamda da insanımız, yerli aşıyı daha güvenli buluyor. Kendi insanın ürettiği aşıya bu nedenle rekor düzeyde gönüllü başvurusu olabliyor. Oysa dünyada her aşı çalışması insanlığa hizmet için yapılıyor. Bu insanımızın, Türk bilim insanına ne kadar güvendiğinin teveccühü. İlaç ve aşı stratejisi her ülke için önemli. Her ülke için kendi aşısını üretmek çok önemli.

FAZ-3 ÇALIŞMASI, 5 ÜLKEDE 3 BİN KİŞIYLE YAPILACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini TURKOVAC olarak açıkladığı Kayseri Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nde geliştirilen yerli aşıyı SABAH fotoğrafladı. Faz-3 aşamasıyla son dönemece giren yerli aşı TURKOVAC, Türkiye ile birlikte aynı anda Azerbaycan, Macaristan, Polonya ve Özbekistan'da 3 bin kişi üzerinde denenecek.





Yerli aşıda beklediklerinden daha başarılı bir sonuç elde ettiklerini belirten Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Faz-3 çalışmalarının da tamlanmasıyla birlikte Türkiye'nin kendi milli aşısına kavuşacağını söyledi. Çalış "Aşı konusundaki alt yapımızın güçlü olması bizi açık ara önde götürdü. Yerli aşımıza kavuşmamıza az kaldı. Bu gurur ERÜ'nün, Kayseri'nin ve tüm Türkiye'nindir" dedi.