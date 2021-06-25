Beyza bir umut bekliyor

ALMANYA Köln'de yaşayan 24 yaşındaki diş teknisyeni Beyza Doğan, 4 yıl önce Meningokok hastalığına yakalandı. Devamında gelişen kan zehirlenmesi sonucu böbrekleri iflas eden Doğan, kollarını ve ayaklarını da kaybetti. Almanya'da annesi Mihriban Doğan'ın iki yıl önce bağışladığı böbrekle yeniden hayata tutunan Beyza Doğan, çift kol nakli olmak için araştırma yaptı.

43 HASTA SIRADA

BEYZA Doğan, aynı zamanda aile doktorları olan Antalya Kepez Belediyesi Tıp Merkezi'nde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Levent Yılmaz'ın yönlendirmesiyle Antalya'ya gelerek, çift kol ve yüz nakilleriyle dünyaca tanınan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ile görüştü. Beyza Doğan, yapılan çeşitli testlerin ardından çift kol nakli olmak için kadavradan bağış bekleme sırasına dahil oldu.

PROF. Dr. Ömer Özkan ise Beyza Doğan'ın muayenelerini yaptıklarını belirterek, "Uygun bağışçı bulunduğunda bu hasta için nakil yönünden bir engel görülmüyor" diye konuştu.

Prof. Dr. Özkan, bu operasyonlardan sonra AÜ Hastanesi Organ Nakil Merkezi'nde 20 hastanın yüz, 43 hastanın çift kol nakli için bağışçı beklediğini kaydetti. Yaşadıklarını yavaş yavaş atlattığını söyleyen Doğan, "Tek hayalim bir an önce uygun bir donör bulunup ameliyat olmak" dedi.

Almanya'da 4 yıl önce meningokok hastalığı nedeniyle böbrekleri iflas eden, iki kolu ve ayaklarını kaybeden Beyza Doğan annesinin böbreğiyle yaşama tutundu. Beyza şimdi çift kol nakli olmak için bekleme sırasında