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Haberler Yaşam Köpekle iletişim kurmak önemli

Köpekle iletişim kurmak önemli

Köpekle iletişim kurmak önemli

25.6.2021

Dünyaca ünlü isimlerin köpek eğitmeni Erdem Ayaz, köpeklerle iletişiminin kolay olmadığını ve her ırkın farklı bir duygusal zekaya sahip olduğuna dikkat çekerek; "Köpekleri sadece gezdirmek, mama vermek ya da oyun oynamak köpekle iletişim kurmak değildir" dedi.
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