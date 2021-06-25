Köpekle iletişim kurmak önemli

Dünyaca ünlü isimlerin köpek eğitmeni Erdem Ayaz, köpeklerle iletişiminin kolay olmadığını ve her ırkın farklı bir duygusal zekaya sahip olduğuna dikkat çekerek; "Köpekleri sadece gezdirmek, mama vermek ya da oyun oynamak köpekle iletişim kurmak değildir" dedi.
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