Bingöl'ün Kiğı ilçesi AFAD'ın açıkladığı veriye göre, 5.2 şiddetinde sarsıldı. Depremin derinliği 15,51 km olarak ölçülürken sarsıntı çevre illerden de hissedildi.
AFAD: GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 21.28'de 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
ALTUN'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bingöl'de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimizin tüm kurumları ile teyakkuzdayız. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun" dedi.
Son dakika: Bingöl'de 5,2 büyüklüğünde korkutan deprem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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