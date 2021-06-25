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Haberler Yaşam Son dakika: Bingöl'de 5,2 büyüklüğünde korkutan deprem

Son dakika: 'de 5,2 büyüklüğünde korkutan

Son dakika... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 21.28'de merkez üssü 'ün Kığı ilçesinde 5.2 büyüklüğünde meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedilirken de depremin merkez üssünün Elazığ'ın Karakoçan ilçesi olduğunu açıkladı.

Son dakika: Bingöl'de 5,2 büyüklüğünde korkutan deprem

25.06.2021, 22:07

Bingöl'ün Kiğı ilçesi AFAD'ın açıkladığı veriye göre, 5.2 şiddetinde sarsıldı. Depremin derinliği 15,51 km olarak ölçülürken sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

AFAD: GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 21.28'de 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

ALTUN'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bingöl'de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimizin tüm kurumları ile teyakkuzdayız. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun" dedi.

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